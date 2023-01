Elle est aidante pour sa maman atteinte d’un cancer. Depuis plus d’un an, Romane fait ses études en parallèle de ce rôle. Elle explique à Brut l’importance de sensibiliser sur le quotidien des personnes aidantes.

“Il y a des moments où il a fallu l'aider à s'habiller, à se laver, à manger du coup, puis même à passer de son lit à son fauteuil. Parce que, vraiment, quand elle était en chimio, même ça, c'était compliqué.” Depuis un peu plus d’un an, Romane accompagne sa maman, Laurence, dans son parcours médical. Elle a été diagnostiquée avec un cancer de stade 4. “C'est un cancer du côlon. De stade 4, ça veut dire qu'il est métastasé. Donc, il y a une autre tumeur dans un autre organe, dans le corps. Donc elle, dans son cas, c'était dans le foie”, détaille Romane.

En parallèle de ses études, elle a alors décidé de venir aider sa maman les week-ends. “Ma maman habite à Valence, ma maison d'enfance est à Valence, mais moi, je fais mes études à Paris. Donc à chaque fois, ça nécessite des allers-retours en train donc toutes les deux semaines, voire tous les week-ends.”

“On n'est pas seul et on peut s'en sortir”

Romane est devenue alors aidante. Ce terme reconnu juridiquement désigne les accompagnants de personnes ayant une maladie ou un handicap. “C'est être un support physique, mais aussi être un support moral”, décrit Romane. “Et toutes les peurs, tout ce que je ressens par rapport à ça, je ne peux pas lui en parler parce que je n'ai pas envie de lui rajouter cette charge. Du coup, ça implique de ne pas pleurer devant elle, d'essayer de garder le moral, d'être positive tout le temps.”

Romane souhaiterait avant tout sensibiliser sur ce rôle d’aidant. “Moi, je sais que j'aurais adoré tomber sur une vidéo de quelqu'un comme moi qui raconte son parcours parce que ça donne de l'espoir de dire qu'on n'est pas seul et qu'on peut s'en sortir et qu'on va y arriver et qu'on aura des projets, qu'on aura notre vie aussi plus tard.”