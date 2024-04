Santé : hausse des cas de cancers chez les jeunes

Plusieurs types de cancer sont de plus en plus courants chez les jeunes adultes. Témoignages.

On pense souvent que le cancer est une maladie qui affecte les personnes les plus âgées. Émilie Thiryon s’est vue diagnostiquer il y a 12 mois un cancer du côlon, à seulement 39 ans. Comme elle, de plus en plus de patients jeunes sont frappés par le cancer. Une tendance inquiétante. "Ça m’est tombé dessus comme ça. C’était la surprise. Je n’ai pas d'antécédents familiaux et puis si je n’avais pas eu cette prise de sang à cause d'un changement de médecin traitant, on n’aurait rien détecté", dit-elle.

Une hausse des maladies chez les jeunes adultes

La maladie a touché le quotidien de cette famille. Émilie n'a pas encore repris son travail d'infirmière, mais après une opération et de la chimiothérapie, elle est en rémission. Il y a 10 ans dans les centres anti-cancers, des patients aussi jeunes qu'elle étaient des exceptions. Aujourd’hui, les médecins en soignent de plus en plus.