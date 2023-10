Santé : "90% des cancers du sein, quand ils sont pris assez tôt, peuvent être soignés", rappelle Cynthia Kâ, auteure du "Guide du cancer du sein pour les débutantes et leurs proches"

Durée de la vidéo : 7 min

Cynthia Kâ, auteure du "Guide du cancer du sein pour les débutantes et leurs proches", était l’invitée du 12/13 info, mercredi 25 octobre. Elle a notamment évoqué l’importance de l’auto-palpation.

Cynthia Kâ est l’autrice du "Guide du cancer du sein pour les débutantes et leurs proches". "Pour moi, c’était important d’écrire ce livre parce que c’est le livre que j’aurais aimé avoir quand j’ai été diagnostiquée. (…) Je n’avais pas de formation au-delà des informations que les médecins pouvaient me donner sur les traitements qui étaient très lourds. (…) Je n’avais pas de réponse sur des questions plus autour de la santé mentale", détaille cette spécialiste de la santé naturelle qui a appris son cancer "par hasard" lors d’une auto-palpation.

Apprendre l’auto-palpation

Créatrice d’un compte TikTok et Instagram, Cynthia Kâ évoque sans tabou la maladie et l’auto-palpation. "J’ai eu des retours de femmes qui ne savaient pas du tout s’auto-palper. (…) J’ai aussi des femmes qui malheureusement ont trouvé une boule, sont parties chez le gynécologue et ont été diagnostiquées", détaille la créatrice de contenus. Elle rappelle que "90% des cancers du sein, quand ils sont pris assez tôt, peuvent être soignés". Cynthia Kâ estime que les femmes doivent apprendre à connaître leurs seins "le plus tôt possible".