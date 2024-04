Respirateurs Philips défectueux : "En Amérique, ça bouge beaucoup, mais chez nous, non, on est des oubliés", regrette une plaignante

"Notre plainte a été déposée au pénal en juin 2023 et à l'heure actuelle, on a aucune nouvelle, on ne sait rien", déplore Françoise Toulotte lundi sur franceinfo. Environ 200 personnes ont porté plainte en France contre Philips.

"En Amérique, ça bouge beaucoup, mais chez nous, non", regrette lundi 29 avril sur franceinfo Françoise Toulotte, qui fait partie des 200 personnes qui ont porté plainte en France contre Philips, lui reprochant d’avoir tardé à retirer du marché des respirateurs dont un composant est soupçonné d’être cancérigène. Lundi, le géant néerlandais a annoncé avoir accepté de payer 1,1 milliard de dollars aux plaignants pour régler un litige de même nature aux États-Unis.

"Je trouve qu'en France, on n'en parle pas assez, on est des oubliés", estime Françoise Toulotte, habitante d'Arras, et dont le mari, décédé d'un cancer en 2022, utilisait un des appareils défectueux rappelés par la marque la même année. "Notre plainte a été déposée au pénal en juin 2023 et à l'heure actuelle, on a aucune nouvelle, on ne sait rien", déplore-t-elle. Elle juge également que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) "ne [les] défend pas", contrairement "à la Food and Drug Administration" aux États-Unis.

"Mon mari faisait carrément confiance à la médecine." Françoise Toulotte, une plaignante sur franceinfo

Elle espère toutefois que cette décision concernant les patients américains changera la donne, puisque "ce qu'il se passe en Amérique arrive après en France". Plus qu'une indemnité financière, elle souhaite surtout "que justice soit rendue à toutes ces personnes, à qui l'on a vendu des appareils défectueux alors que Philips le savait depuis longtemps".