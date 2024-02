Cancer : en 2050, le nombre de nouveaux cas aura augmenté de 77% par rapport à 2022, alerte l'OMS

Même si la médecine a fait d’énorme progrès ces dernières années, c’est un fait : on n’en a pas fini avec le cancer. En 2022, 20 millions de nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde, et presque 10 millions de personnes en sont mortes. L'OMS, qui publie ces chiffres, s’alarme surtout de la suite.

Quelque 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être détectés en 2050, soit 77% de plus qu'en 2022, a indiqué jeudi l'agence de l'Organisation mondiale de la santé spécialisée dans cette maladie. "L'augmentation rapide de la charge mondiale du cancer reflète à la fois le vieillissement et la croissance de la population, ainsi que les changements dans l'exposition des personnes aux facteurs de risque", selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), citant le tabac, l'alcool, l'obésité et la pollution de l'air comme "facteurs clés de l'augmentation de l'incidence".

Le sexe joue un rôle sur la mortalité : le cancer tue davantage les hommes que les femmes. En 2022, le cancer du poumon est le plus fréquent avec deux millions et demi de nouveaux diagnostiqués - et c'est aussi celui dont on meurt le plus. Viennent ensuite, en nombre de malades, le cancer du sein, le cancer colorectal, celui de la prostate et de l’estomac. Dans certains cas, la vaccination peut éviter de développer la maladie, comme pour le cancer du col de l’utérus, le 4e plus courant chez les femmes.