Naturopathie : les révélations de "L'Œil du 20h" sur Irène Grosjean, figure de proue d'une pratique parfois hors de contrôle

Des milliers de naturopathes exercent en toute légalité, malgré des méthodes parfois controversées et sans fondement médical. Dix-sept d'entre eux, adeptes des pratiques d'Irène Grosjean, ont récemment été bannis de la plateforme Doctolib. Enquête sur ces médecines alternatives en plein boom.

C'est par elle que le scandale est arrivé. Irène Grosjean, 92 ans, autoproclamée* docteure en naturopathie, est une personnalité influente sur les réseaux sociaux. Elle s'est retrouvée au cœur de la polémique survenue en août à propos de praticiens présents sur Doctolib. Dix-sept naturopathes qui faisaient référence à ses thérapies ont été bannis de la plateforme de rendez-vous en ligne après les signalements sur Twitter de L'Extracteur, un collectif qui alerte sur "les dangers de certaines pseudo-alternatives en matière de santé et d'alimentation".

Capture d'écran d'un tweet du collectif L'Extracteur. (TWITTER / L'OEIL DU 20 HEURES / FRANCE 2)

Anti-médecine conventionnelle, anti-vaccin, Irène Grosjean promeut l'alimentation crue (ou "alimentation vivante", une pratique alimentaire qui consiste à ingérer uniquement des fruits et légumes crus), les purges et le jeûne pour soigner les maladies les plus graves.

"Elle lui a vendu du rêve"

Jean** en a fait l'amère expérience. C'est la première fois qu'il brise le silence depuis la mort de son père. En 2019, ce dernier, atteint d'un cancer de la prostate, se détourne de la chimiothérapie, convaincu par les préceptes d'Irène Grosjean. Feuilles de graviola et de sureau, flacons d'huiles essentielles, eaux aromatiques, huile de ricin... Jean a conservé tous les produits que prenait son père pour se soigner, sur les conseils de la naturopathe.

"Elle lui a pris la main et lui a dit : 'Ne vous inquiétez pas, vous allez devenir centenaire." Jean, fils d'un patient d'Irène Grosjean à "L'Oeil du 20 heures"

"Du jour au lendemain, il a quitté son cancérologue. Madame Grosjean lui a dit : 'Ce n'est pas bon, la médecine n'est pas faite pour vous. Je vais vous soigner avec ma méthode à moi', raconte-t-il. Quand vous êtes au bout, vous allez croire cette personne. Elle lui a vendu du rêve." Le père de Jean arrête sa chimiothérapie sur l'avis de la naturopathe. Trois mois avant sa mort, alors qu'il est exténué, Irène Grosjean l'incite à refuser toute prise en charge médicale et lui promet même que, "dans peu de temps, (il ira) beaucoup mieux", assure Jean.

Devant la dégradation de l'état de santé de son père, il l'accompagne en consultation et filme avec son téléphone. Sidéré par le discours de la naturopathe, Jean l'interroge : "Comment se fait-il que vous ayez refusé de le faire transfuser ? Ça n'est pas de la chimio. S'il en a besoin..." Irène Grosjean réfute : "C'est le sang d'une autre personne, du sang empoisonné. Je ne suis pas d'accord. Il en a assez du sien. Du sang empoisonné, il faut le nettoyer."

Contacté par "L'Œil du 20h", Daniel Serin, l'un des cancérologues de ce patient, qualifie ce discours d'irresponsable. "Quand elle dit à quelqu'un : 'Arrêtez le traitement, je vais vous guérir en prenant la purge', c'est grave parce que ça fait perdre des chances de guérison à un malade", juge le vice-président de l'Institut Sainte-Catherine à Avignon et rédacteur en chef de la revue Psycho-oncologie.

Irène Grosjean assume

Des accusations auxquelles "L'Œil du 20h" a voulu confronter Irène Grosjean. Nous avons tenté de la joindre, tout comme son avocate, mais nos mails sont restés sans réponse. Nous nous sommes rendus en Provence, non loin d'Avignon, où la naturopathe consulte, organise des stages et des formations. Son domaine abrite même un "musée des arômes et parfums". Sa fille, Nelly Grosjean, naturopathe elle aussi, y fabrique et commercialise une gamme de produits aromatiques, qu'Irène Grosjean recommande à ses patients.

Silencieuse depuis plusieurs semaines, nous sommes néanmoins parvenus ce jour-là à entrer en contact avec elle. Face aux témoignages que nous avons pu recueillir et que nous lui avons présentés, la naturopathe assume : "La maladie n'est pas là pour nous détruire, c'est un appel au secours de notre corps qui nous demande de l'aider à évacuer toutes les saletés qu'on lui a introduites". Irène Grosjean conclut même : "Tous les gens que j'ai suivis, et qui ont fait ce que j'ai dit, vont très bien".

Aujourd'hui, dans le monde des thérapies alternatives, Irène Grosjean fait des émules.

Capture d'écran d'un tweet vantant les méthodes de la naturopathe Irène Grosjean. (TWITTER / L'OEIL DU 20 HEURES / FRANCE 2)

Des centaines de praticiens se réclament de ses méthodes et posent même à ses côtés sur leur site internet. Comme cet iridologue qui exerce en région parisienne une pratique qui consisterait à déterminer l'état de santé d'un patient en examinant son iris. Coût de la consultation : 120 euros. Et une liste de recommandations qui s'étale sur six pages : "consommation de coquillages", "bouillotte pour stimuler le foie", "brossage à sec du corps avant la douche"... A ce jour, aucune étude clinique n'a mis en évidence l'efficacité de cette pratique.

Capture d'écran du site internet d'un praticien qui pose au côté de la naturopathe Irène Grosjean. (L'OEIL DU 20 HEURES / FRANCE 2)

"Un phénomène qui est en train de s'amplifier"

Selon Christian Gravel, président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), le contrôle du marché des thérapies alternatives doit être renforcé. "On est confrontés à un phénomène qui est en train de s'amplifier. (...) Il est d'autant plus développé que, depuis la crise sanitaire, depuis l'explosion des thèses conspirationnistes sur la toile, les repères volent en éclats."

"Certains se retrouvent dans les bras de ceux qui, apparaissant comme des sauveurs, sont en fait des bourreaux." Christian Gravel, président de la Miviludes à "L'Œil du 20h"

Selon nos informations, sur les 4 020 saisines reçues par la Miviludes l'an dernier, 25% concernent les médecines complémentaires et alternatives.

* Irène Grosjean ne possède aucune formation médicale ou scientifique

** Le prénom a été modifié

