VRAI OU FAKE : Doctolib abrite des professions non réglementées parmi les professionnels de santé inscrits

Sur Doctolib, on peut tomber sur une praticienne spécialisée en "nettoyage énergétique" (lorsque l’on se sent pollué), en "nettoyage de lignée" et en "nettoyage de lieux". Ces "purifications" sont facturées entre 65 et 300 euros la séance. Sur le site, on trouve des énergéticiens, des maîtres reiki, des médiums et des naturopathes. Ce sont des professions non réglementées et dont la pratique ne s’appuie sur aucun fondement scientifique ou médical. Beaucoup de médecins se disent choqués de pouvoir les retrouver sur un annuaire de professionnels de santé.



Pas de rendez-vous avant vérification sur le droit d'exercer

Pour réagir aux critiques, la platefome a décidé d’indiquer la mention "ce praticien exerce une profession non réglementée" mais l’avertissement n’a pas été indiqué partout. L’Ordre des médecins met en garde Doctolib, car cela trompe les personnes selon eux. La plateforme a annoncé qu’aucune prise de rendez-vous ne serait possible avant que le droit d’exercer n’ait été vérifié. Elle semble donc vouloir conserver médecins et naturopathes sur la même plateforme.