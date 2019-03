Loire-Atlantique : neuf enfants victimes de cancer

Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), 6 500 habitants, et neuf enfants qui ont contracté un cancer depuis 2015. Dans le village, les parents sont inquiets, comme Marie qui a un petit garçon atteint de leucémie depuis quatre ans. À l'hôpital, elle croise d'autres enfants de la commune, de plus en plus nombreux, jusqu'à ce jour de février dernier, où la maladie frappe cette fois, un copain de son fils. "C'est ses réactions qui ont tout fait basculer", raconte-t-elle.

Un gaz radioactif naturel en cause ?

Les cancers pédiatriques sont deux fois plus nombreux dans ce village que la moyenne nationale. L'agence régionale de santé avait déjà mené une première enquête sans déterminer de cause à ces cancers. Dans le secteur, une forte concentration de radon existe, un gaz radioactif d'origine naturelle. Pour le maire, Bernard Morrilleau, il est encore trop tôt pour établir des conclusions et préconise de "faire des analyses approfondies pour essayer de comprendre". Le collectif demande que les médecins généralistes soient mieux formés pour diagnostiquer le plus tôt possible les cancers des enfants. Les parents devraient être reçus début mai, par l'ARS (Agence régionale de santé).

