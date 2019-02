Près d'un enfant sur deux souffrant d'un cancer dans le monde n'est pas diagnostiqué

Les pays les plus pauvres sont particulièrement concernés. Plus de la moitié des cancers de l'enfant ne sont ainsi pas diagnostiqués en Afrique, en Asie centrale et du Sud et dans les îles du Pacifique.

Une mère et sa fille atteinte de cancer dans un hôpital de Moscou (Russie), en novembre 2011. (NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)