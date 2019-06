Initiatives : Chambéry-Venise à vélo pour lutter contre le cancer

Bouger contre le cancer, c'est le maître mot d'une formidable initiative. 18 femmes sont parties à vélo sur les routes de la Savoie avec une énergie et une motivation hors du commun. "On se connaît bien, on forme une super équipe, ça nous booste. On mange les kilomètres sans s'en rendre compte parce qu'on est entre nous et on porte un message. Ce n'est que du bonheur", se réjouit une participante.

Pédaler contre le cancer

Elles portent un message important. Il est prouvé que si l'on pratique une activité physique quotidienne, on diminue de 25% le risque de récidive de cancer du sein. "Après la maladie, on se retrouve parfois seule. Cette initiative permet de repartir sur l'autonomie. Le groupe est vraiment porteur", explique une autre cycliste. Durant ces quelques jours de vélo, la maladie est laissée de côté. Toutes ces femmes font partie de l'association 4S (Sport, Santé, Solidarité, Savoie), qui, depuis huit ans, incite les femmes à bouger.

