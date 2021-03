Covid-19 : le lourd bilan des malades atteints de cancer

À cause des déprogrammations, des retards de diagnostic ou de soins, les risques sont immenses pour les malades atteints de cancer. Analyse du président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, invité du 23h de franceinfo.

C’est une autre conséquence dramatique de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les malades atteints de cancer inquiètent au plus haut point. "Le bilan des victimes du cancer commence à être bien chiffré, il sera supérieur à 10 000 décès qui n’auraient pas dû avoir lieu s’il n’y avait pas eu le Covid-19. Ce n’est pas tant les déprogrammations, c’est avant tout les retards de diagnostic, analyse Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Depuis le début de la crise, il y a environ tous les mois 8 000 diagnostics de cancer qui devraient être faits et ne le sont pas. On est à près de 100 000 retards de diagnostic."

"Les personnes hésitent à aller se faire soigner"

Le généticien a ensuite repris son propos. "Cela aboutit aussi à un retard de soins. Ça s’est aggravé parce qu’il y a tellement de foyers infectieux intra hospitaliers, d’infections nosocomiales, que les personnes hésitent à aller se faire soigner à l’hôpital. C’est beaucoup plus risqué que d’attraper le Covid. Cela étant dit, un petit nombre de personnes étant à l’hôpital pour soigner un cancer ont contracté le virus et en sont mortes", a déploré Axel Kahn.