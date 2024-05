Cancer du sein : le nombre de femmes dépistées est encore insuffisant Durée de la vidéo : 1 min Cancer du sein : le nombre de femmes dépistées est encore insuffisant C'est un chiffre qui inquiète : moins d’une femme sur deux de 50 à 74 ans participe au dépistage du cancer de sein en France. Pourtant, il s’agit du cancer le plus fréquent et le plus mortel pour les femmes. (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - L.-A. Delaune France Télévisions 11/13 info franceinfo

C’est une maladie qui touche près d’une femme sur huit en France. Depuis 2004, le programme national de dépistage propose aux femmes entre 50 et 74 ans de réaliser un examen mammographique. "La mammographie peut dépister des lésions précancéreuses qui n’évoluent pas en cancer invasif. (…) Mais même si c’est un cancer invasif, plus la maladie est trouvée tôt, meilleur est le pronostic et moins dur est le traitement", explique une experte. Plus de 12 000 décès par an Moins d’une femme sur deux aurait recours à ce dépistage gratuit, loin de l’objectif européen de 70% de femmes dépistées. Covid, déserts médicaux, délais de prise en charge à rallonge : les professionnels de santé alertent. En France, plus de 61 000 cas de cancers du sein surviennent chaque année, causant plus de 12 000 décès. Outre un contrôle médical régulier, pour déceler la moindre anomalie, les autorités recommandent une autopalpation régulière des seins.

