Arrêt des cabines de bronzage : "Il y aurait une conséquence économique terrible", jugent les professionnels du secteur

La présidente de la Confédération nationale de l'esthétique et de la parfumerie a vivement réagi, sur franceinfo, à la recommandation publiée mercredi par l'Anses. L'Agence nationale de sécurité sanitaire demande la fermeture des cabines de bronzage en raison d'un risque "avéré" de cancer.

Dans un avis publié mercredi 10 octobre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) demande aux pouvoirs publics de prendre "aux pouvoirs publics de prendre toute mesure de nature à faire cesser l'exposition de la population aux UV artificiels" devant le risque de cancer "avéré". Mais Régine Ferrère n'y croit pas. La présidente de la Confédération nationale de l’esthétique et de la parfumerie (CNEP), dont dépend le syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, estime sur franceinfo qu'il y aurait "des conséquences économiques terribles".

franceinfo : Comment accueillez-vous cette annonce ?

Régine Ferrère : Une de plus qui nous tombe sur la tête. On appuie sur la tête des gens qui n'en ont déjà plus ! L'activité de bronzage en cabine est pratiquement décapitée depuis plus d'un an et on continue à répéter les mêmes choses avec cette information perroquet qui circule un peu partout et qui n'est pas basée sur une preuve scientifique.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) fait pourtant état de risques de cancer avérés.

Il n'y a aucune preuve ! [En juillet 2009, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) a classé l’ensemble du spectre UV, UVA, UVB, UVC, ainsi que les appareils de bronzage comme "cancérogène certain pour l’homme".] Tout le monde sait que l'excès de bronzage, l'accumulation de bronzage naturel et du bronzage artificiel, peuvent être à l'origine de cancers de la peau, mais il faut arrêter de taper sur le bronzage en cabine qui a un effet positif. C'est un soin de bien-être et nous avons, en France, la législation la plus drastique du monde, que nous venons de réformer il y a peu près deux ans. Nous avons interdit le bronzage illimité. Nous sommes parfaitement encadrés !

Quelles seraient les conséquences de cette fermeture pour votre profession ?

Il y aurait une conséquence économique terrible. Il ne faut pas parler que des centres de bronzage, il faut parler des instituts de beauté où cela représente 20% du chiffre d'affaires.