"C'est totalement insuffisant" : le tarif de la consultation chez le médecin généraliste passe à 26,50 euros, avant une nouvelle hausse ?

La hausse de 1,50 euro décidée au printemps dernier pour les consultations chez les généralistes et les spécialistes entre en vigueur mercredi 1er novembre. Une première étape avant une prochaine augmentation, espèrent les médecins.

C’est à partir de ce mercredi 1er novembre que le tarif de la consultation augmente chez le médecin. Il faudra désormais débourser 26,50 euros pour une consultation chez les généralistes qui ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires, et 31,50 euros chez les spécialistes, soit une hausse de 1,50 euros.

Cette augmentation a été accordée par une arbitre au printemps dernier, après l’échec des négociations entre les syndicats de médecins et l’Assurance-maladie. Les syndicats demandaient une hausse de plusieurs euros sans contrepartie.

Les négociations vont reprendre dans les prochains jours, et cette fois, les syndicats de médecins disent sentir les représentants de l'Assurance maladie plus à l'écoute de leurs doléances. Si bien que ce tarif de 26,50 euros par consultation pourrait augmenter. "La dernière augmentation du tarif de la consultation date de 2017. Il ne vous aura pas échappé que l'inflation est là. Notre consultation devrait être à 30 euros aujourd'hui si on tient juste compte de l'inflation", calcule Dr Agnès Giannotti, présidente de MG France, qui représente les généralistes.

"1,50 euro, c'est totalement insuffisant. Nous espérons vraiment que ce sera très, très, très temporaire parce que sinon, tout simplement, la profession ne pourra pas faire face." Dr Agnès Giannotti, présidente de MG France à franceinfo

Temporaire peut-être, mais en admettant que syndicats et Assurance maladie se mettent d'accord sur un nouveau tarif, le temps de terminer ces nouvelles négociations puis de mettre en place la mesure, le tarif de la consultation ne devrait pas augmenter de nouveau avant au moins six mois, voire un an.