Budget 2025 : malgré des consultations moins remboursées, "les publics les plus fragiles seront protégés", assure la ministre de la Santé

Selon le projet de loi sur le budget annoncé jeudi 10, l'Assurance-maladie ne remboursera plus 70% de la consultation chez le médecin ou la sage-femme mais 60%, et les mutuelles paieront le reste. En clair, en décembre, le tarif de la consultation doit passer à 30 euros chez le généraliste et l'Assurance-maladie devait rembourser 21 euros et les mutuelles 9 euros. Avec la nouvelle mesure, l'an prochain, l'Assurance-maladie n'en remboursera plus que 18 euros et les mutuelles monteront à 12 euros.

Les 4 à 5% des Français qui n'ont pas de mutuelle devront payer de leur poche ces 12 euros. Pour autant, assure Geneviève Darrieussecq, la ministre de la Santé, la mesure ne pénalisera pas les plus malades et les plus pauvres. "Cela ne concerne pas les personnes en ALD [Affection de longue durée], cela ne concerne pas non plus les personnes qui sont à la C2S [Complémentaire santé solidaire]. Les publics les plus fragiles sont protégés", assure la ministre.

En réaction à cette mesure budgétaire, les mutuelles risquent d'augmenter leurs tarifs. Or ces derniers avaient déjà fait cette année l'objet d'une hausse de 8% en moyenne.