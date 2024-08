Bronchiolite : le Beyfortus, traitement préventif, disponible en pharmacie jeudi au plus tard

Près de 600 000 doses seront disponibles en France pour la saison 2024-2025, plus de deux fois plus que l'an dernier, ont appris France Bleu et France Inter.

Le Beyfortus, un traitement destiné à limiter les risques de bronchiolite chez les bébés, sera disponible en pharmacie au plus tard jeudi 29 août, ont appris mardi France Bleu et France Inter auprès du groupe pharmaceutique Sanofi, qui développe le traitement. Près de 600 000 doses seront disponibles en France pour la saison 2024-2025, plus de deux fois plus que l'an dernier. Les premières livraisons sont en cours, a indiqué Sanofi à France Bleu mardi.

Selon le groupe pharmaceutique, la campagne de distribution en maternité aura lieu à partir du "15 septembre en métropole" et le traitement sera "disponible en ville". Sanofi prévoit de destiner 595 000 doses à la France (pharmacies et maternités) pour la saison 2024-2025, soit plus de deux fois le nombre de doses distribuées sur la saison 2023-2024 dans l'Hexagone.

Selon une étude réalisée par l'Institut Pasteur et l'agence Santé publique France, le Beyfortus a permis d'éviter des milliers d'hospitalisations l'hiver dernier en France. Selon ce travail, le Beyfortus a pu éviter d'hospitaliser entre 3 700 et 7 800 bébés.

Développé par le géant pharmaceutique Sanofi à partir de la molécule nirsévimab, Beyfortus est un traitement qui vise à limiter les infections par le virus respiratoire syncytial (VRS), principal responsable de la bronchiolite. Celle-ci frappe principalement les nourrissons chez qui elle provoque des troubles respiratoires. Elle est en général sans gravité, mais peut quelquefois nécessiter une hospitalisation.