Biscottes, crackers, pains de mie... La majorité des produits n'ont pas changé leur recette depuis 2019, regrette la CLCV

Selon l'enquête de la CLCV sur les produits de panification (biscottes, crackers, pains de mie...) des efforts sont encore nécessaires pour améliorer les recettes. L'association de défense des consommateurs regrette lundi 20 mai qu'en cinq ans, seules 25% des recettes se soient améliorées dont 16% avec des évolutions suffisamment importantes pour améliorer leur Nutri-Score. La CLCV déplore également que les Nutri-Score ne soient pas affichés sur tous les produits.

L'association nationale de consommateurs et usagers a étudié la composition et les emballages de 1 740 produits de panification. Pour 148 références, la CLCV a étudié l'évolution des recettes entre 2019 et 2024. Résultat : l'association note que la majorité des recettes n'ont pas changé depuis 2019 alors que plusieurs "pourraient être revues en réduisant leur quantité de sucre et de sel encore trop importante".

Seulement 57% des produits étudiés affichent le Nutri-Score

Autre point souligné par la CLCV, le fait que de nombreux produits affichent des mentions qui leur confèrent une image "santé", en inscrivant notamment "réduit en sucre", "pauvre en sel", ou encore "sans additifs". Or, ces mentions n'empêchent pas les produits concernés comme les biscottes complètes, les crackers de table, les pains grillés ou encore les galettes soufflées d'avoir des "profils nutritionnels médiocres". Sur les 51 références étudiées qui affichent des mentions positives, "67% ont un Nutri-Score entre C et E" et "69% présentent des additifs et assimilés". La CLCV appelle donc les consommateurs à rester vigilants et à vérifier la liste des ingrédients. Toujours à propos du Nutri-Score, la CLCV regrette qu'il ne soit affiché que sur 57% de l'échantillon étudié.

Pour Lisa Faulet, responsable alimentation à l’association CLCV, le fait de continuer d'améliorer les recettes des produits et le fait de rendre obligatoire le Nutri-Scrore est un enjeu de santé publique : "On voit qu'il y a beaucoup de produits comme les brioches, les pains de mie qui sont beaucoup consommés par les jeunes au petit-déjeuner ou au goûter. Quand on voit qu'il y en a qui contiennent encore près de 30% de sucre dans les recettes, alors qu'on connaît les chiffres de l'obésité et de surpoids en France notamment chez les jeunes, c'est vraiment un enjeu de santé publique".

Moins d'huile de palme... mais aussi moins de farine complète

Toutefois, l'association note quelques bonnes surprises : "la suppression de l'huile de palme dans 34% des produits qui en contenaient en 2019 et la réduction du nombre d'additifs dans 36% des familles qui en contenaient le plus en 2019 (brioches nature et au chocolat/pépites, pains grillés/toasts, pains de mie, croissants et pains au chocolat)". "Mais attention, prévient la CLCV, des évolutions positives s'accompagnent parfois de dégradations. Par exemple, l'huile de palme a été supprimée et la quantité de sucre réduite dans des pains grillés au blé complet mais la proportion de farine complète et donc de fibre a en même temps diminué de 70%".

Face à ces constats, la CLCV formule plusieurs demandes aux industriels et aux pouvoirs publics pour améliorer la qualité de l'offre de produits de panification : "Nous demandons aux industriels de s'engager dans la démarche du Nutri-Score et de poursuivre les efforts de reformulation de recettes en réduisant au maximum l'utilisation d'additifs, en supprimant l'huile de palme et en réduisant autant que possible la quantité de sucre, sel et acides gras saturés". L'association appelle également la Commission européenne à "rendre obligatoire le Nutri-Score en Europe dans les meilleurs délais" et les pouvoirs publics à "renforcer la réglementation sur l’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé en interdisant leur apposition sur les produits de profil nutritionnel médiocre (Nutri-Score D et E)".