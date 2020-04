VIDEO. ADN : la foire aux tests

C’est le dernier cadeau à la mode sur internet : un test ADN à faire à la maison ! Moyennant moins de 100 euros et un échantillon de votre salive, des laboratoires américains et israéliens révèlent d’où viennent vos ancêtres, votre pourcentage de sang scandinave, indien ou africain. Certaines de ces sociétés vont plus loin en analysant vos prédispositions génétiques à des maladies comme Parkinson, ou Alzheimer.

"Complément d’enquête" rediffuse le 16 avril 2020 un reportage sur cette révolution qui met toute notre vie à nu en quelques clics. Quinze millions de particuliers dans le monde auraient déjà eu recours à ces tests, interdits en France. Percer le mystère de ses origines, scruter sa santé : l’aventure s’annonce excitante, mais a-t-on vraiment envie de tout savoir sur ses chromosomes ?

Secrets de famille, prédispositions génétiques...

Notre reporter Rola Tarsissi a réalisé ses propres tests ADN sur internet. Une plongée inédite vers ses origines… et un abîme de questions. Ces tests sont-ils fiables ? Peut-on lire les résultats sans avoir passé un diplôme de généticien ? Rola Tarsissi a suivi Guillaume, un Français à l'époque âgé de 47 ans. Adopté quand il était enfant, il a retrouvé sa mère biologique grâce à un test ADN et rencontre pour la première fois l’une de ses sœurs installée au Texas. Mais il y a aussi ceux qui découvrent que leur père n’est pas génétiquement leur père…

Qui a accès à ces données intimes ? Et dans quel but ? Aux Etats-Unis, ces questions font débat car ces tests ADN dévoilent tout : origines, secrets de famille et même prédispositions génétiques à des maladies comme Alzheimer ou le cancer du sein. Notre journaliste a rencontré des Américaines qui se font retirer les ovaires ou la poitrine sur la base de ces tests internet, sans aucun avis médical. Analyses contradictoires, publicités mensongères des labos, partages de données. Des extrémistes se servent même de ces tests pour promouvoir la "race" blanche… Bienvenue dans le Far-West de la génétique !

Une enquête de Rola Tarsissi et Elouane Martin rediffusée dans "Complément d'enquête" le 16 avril 2020.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".