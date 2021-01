Besançon : à quoi ressemble la vie sous couvre-feu dès 18 heures?

Il est midi à Besançon (Doubs). Les rues s'animent, et les riverains sont pressés par les nouvelles mesures de restrictions, et, surtout, par le couvre-feu fixé à 18 heures. "Il faut se dépêcher, aller chercher les enfants à l'école, il faut courir, c'est vrai que ce n'est pas facile", témoigne une habitante. "Pour les personnes qui travaillent, les supermarchés ferment plus tôt, donc ils ne peuvent pas faire de grandes courses", confie une autre.



S'adapter coûte que coûte

Cette vie en accéléré contraint les commerçants à trouver tous les moyens possibles pour s'adapter. Une restauratrice rencontrée par les équipes de France Télévisions propose ainsi des plats rapides à emporter : "On est présents, on essaye de faire de notre mieux pour répondre aux besoins des clients, pour rester vivants". Certains commerçants ont changé leurs horaires, "de façon à ce que les clients puissent venir entre midi et deux", explique une gérante d'un magasin de chaussures.

