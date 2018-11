Bébés sans bras : l'inquiétude d'un village

À Guidel, dans le Morbihan, c'est le temps des interrogations. Dans la commune, quatre bébés sont nés sans mains ou sans bras, entre 2011 et 2013. Pour la première fois, leurs familles ont pu rencontrer les autorités sanitaires. En savoir plus, c'est le sentiment partagé par toute la commune. Dans son bureau, le maire ne sait plus quoi répondre aux habitants ni comment faire face à tous les messages qu'il reçoit. Au soir du mardi 6 novembre, les habitants auront peut-être quelques réponses. Ils sont invités à rencontrer les responsables de santé publique de France.

"C'est peut-être autre chose"

"Je trouve cela bizarre que ce soit concentré en une seule ville, ça peut être des pesticides, mais c'est volatile donc cela parait étrange que ce soit si concentré. On se pose beaucoup de questions", confie cette riveraine. Pour cette famille, tout particulièrement, il est temps de comprendre. "C'est arrivé à notre famille, pour les médecins c'était un coup de pas de chance, mais on se rend compte que c'est peut-être autre chose", explique le père de famille. Les résultats de l'enquête devraient être connus d'ici trois mois.

