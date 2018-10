Bébés nés sans bras : une enquête nationale lancée

Louis est le dernier enfant identifié dans l'Ain, né avec ce type de malformation congénitale. Ils pourraient être 18 comme lui dans ce seul département. Ces enfants souffrent d'une agénésie des membres supérieurs, c'est-à-dire qu'une main, qu'un avant-bras ou qu'un bras ne s'est pas développé pendant la grossesse. Certaines causes sont connues, comme la prise de médicaments et d'autres non comme le lien avec l'environnement.

Seuls six registres existent

Aujourd'hui, seuls six registres existent, mais ils couvrent moins de 20% du territoire. Difficile donc de repérer les cas groupés et d'en comprendre les causes. Invitée sur RMC, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a demandé à l'agence Santé Publique France et à l'ANSES de s'associer pour "explorer ces cas, retourner voir les mères, les familles, et essayer de comprendre". Les premiers résultats de cette nouvelle étude sont attendus d'ici fin janvier.

