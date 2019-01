"Bébés nés sans bras" : trois nouveaux cas dans les Bouches-du-Rhône

Après plusieurs cas répertoriés en France, notamment dans le Morbihan, en Loire-Atlantique et dans l'Ain, les Bouches-du-Rhône ont enregistré en 2016 la naissance de trois petites filles avec des malformations des membres supérieurs, autour de l'étang de Berre. "On nous dit que ces malformations arrivent, qu'il y a d'autres cas en France et qu'elle arrivera à vivre très bien malgré tout", témoigne la maman d'une des filles.

Obtenir des réponses

Le cas n'alerte pas les médecins et les autorités sanitaires. Il aura fallu l'éclatement de l'affaire dite des "bébés sans bras" pour que cette mère contacte des associations afin de comprendre ce qui est arrivé. "On veut avoir des réponses. Le combat c'est qu'il y ait un recensement national. Pourquoi ça lui est arrivé et pourquoi ça risque encore d'arriver", explique la mère qui a souhaité garde l'anonymat.

Le JT

Les autres sujets du JT