Depuis le début de la crise sanitaire, les troubles psychologiques et psychiatriques sont en hausse chez les enfants et les adolescents. Franceinfo s'intéresse au difficile accès aux soins de ces jeunes patients.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la santé mentale des enfants et des adolescents s'est dégradée. Plusieurs professionnels ont alerté sur la situation, à l'instar de la Défenseure des droits, Claire Hédon, qui signalait le manque de moyens matériels et humains en pédopsychiatrie. "En ville, plus d'une dizaine de départements sont totalement dépourvus de pédopsychiatres libéraux", soulignait-elle, dans un rapport publié en novembre 2021.

Parfois, les spécialistes sont bien présents, mais ils sont peu nombreux et débordés par le nombre de demandes. A Metz, le pédopsychiatre Christophe Schmitt s'inquiétait ainsi auprès du Figaro du fait que son département, la Moselle, ne dispose que de "sept lits d'hospitalisation pour mineurs en pédopsychiatrie". Et ce, "pour un bassin de population de 400 000 habitants".

Outre les troubles engendrés par la pandémie, de nombreux enfants et adolescents ont également besoin de soins réguliers. C'est notamment le cas de ceux atteints de schizophrénie, de troubles bipolaires, d'autisme, ou du comportement alimentaire (TCA). Si vous rencontrez des difficultés pour que votre enfant soit pris en charge en pédopsychiatrie et souhaitez témoigner sur franceinfo, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons.