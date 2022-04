Allergies : la moitié de la France est en alerte rouge aux pollens

A. Jacquet, G. Baslé, France 3 Régions, C. Gindre

Dimanche 17 avril, le soleil est printanier, le temps doux et ensoleillé : un paradis pour les Parisiens, sauf pour les allergiques. "Les yeux piquent énormément, on frotte à tel point que c'est hyper inconfortable", témoigne une intéressée. "Ça finit parfois par prendre la gorge, ce qui n'est pas toujours très sympa", confirme un autre. Le pollen, en suspension dans les airs, vient notamment du bouleau, en pleine pollinisation ces derniers jours. 58 départements se retrouvent de ce fait en alerte rouge aux allergies.



Le lavage de nez diminue les symptômes

Dans une pharmacie parisienne, les clients se bousculent pour acheter des antihistaminiques. "Sur certains jours, ça peut représenter 50% de notre clientèle", raconte Djamila Bakali, préparatrice en pharmacie. Et pour cause : un enfant sur cinq et près d'un tiers des adultes seraient allergiques au pollen. "Les gouttes antiallergiques, c'est bien, les antihistaminiques, c'est bien, mais le lavage de nez (...) diminue les symptômes", explique de son côté le docteur Hervé Ruinart, à Reims (Marne).