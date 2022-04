Santé : alerte rouge aux allergies dans 58 départements

Les allergies saisonnières sont de retour. Au moins un Français sur quatre en souffrirait. En cause, les arbres comme les cyprès, les platanes ou encore les bouleaux. Leurs pollens peuvent déclencher des réactions allergiques lorsqu'ils entrent en contact avec certaines cellules du corps humain. Dans son cabinet, Denis Bisch, allergologue-pneumologue à Lille (Nord), reçoit de plus en plus de patients.

Aérer et éviter les activités extérieures

Pour savoir si l'on est sujet à une allergie, un examen de 15 minutes suffit. "On va positionner des allergènes. (…) Si ça reproduit une réaction allergique cutanée, on en conclut une éventuelle allergie sur les muqueuses", explique l'allergologue. En fonction du résultat, plusieurs traitements existent. Au cours des dernières semaines, une pharmacie de Lille (Nord) en écoule de plus en plus. Il est également conseillé aux personnes concernées par les allergies d'aérer leur domicile le matin ou le soir, et d'éviter les activités extérieures.