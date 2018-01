Vienne : la cantine du collège de Saint-Jean-de-Sauves est passée au local

Quelque chose a changé depuis un an au collège Isaac de Razilly à Saint-Jean-de-Sauves (Vienne). Les produits locaux ont fait leur apparition dans les assiettes. Au menu ce jour-là : des lardons de Dissay, de la purée de pommes de terre du sud de la Vienne et du pain du village. "Moi je trouve ça très important parce que comme ça on sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient", explique une collégienne.

Un quart des aliments provient du département

En cuisine, le chef a dû s'adapter. Exit les tomates et les fraises en hiver, désormais il doit aussi anticiper davantage les commandes et les menus. "Aujourd'hui on est plus sur des produits de saison. On fait des gratins de potiron ou de butternut, des choses qu'on ne faisait pas forcément avant", explique Christophe Sibileau, chef de cuisine depuis 25 ans. En un an, le recours aux produits locaux a doublé. Un quart des aliments provient du département, mais impossible de faire du 100% local.

