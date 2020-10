Vienne : certaines cantines scolaires tendent vers des repas de plus en plus locaux

Depuis quatre ans, les élèves du collège de Saint-Benoît (Vienne) mangent local. Au menu le mercredi 14 octobre à midi : des légumes de journée, du chèvre des environs et du pain du village. "C'est très bon", se régale une adolescente. Les produits du coin et de saison représentent 50% de ce que cuisine Christophe Vezien, le chef. Pour lui, c'est un gage de qualité. "On a une salade de quinoa, qui est du quinoa bio et on voit que le produit est vraiment très très bien", estime-t-il.

Des fromages bio dans une demi-douzaine d'établissements de la Vienne

Jean-Frédéric Granger est venu avec ses fromages bio, produits par les chèvres qu'il élève dans sa ferme du Poitou. En tout, il travaille pour une demi-douzaine d'établissements du département ; une nouvelle clientèle qui représente un vrai plus pour lui . "C'est régulier en termes de commandes et de paiements", indique-t-il. Du producteur à l'assiette, le défi est de taille : pour l'heure, la part des produits locaux servis à la cantine des collèges atteint 30% dans la Vienne.

