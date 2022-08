Brut.

“Je n’avais pas vraiment prévu d’en faire ma carrière. Mon premier concours date de 2011. J’ai mangé 5,6 kilos de phô dans un restaurant qui offrait une récompense de 1500 $ à ceux qui y parviendraient. Mes amis y étaient allés et avaient essayé pour s’amuser. Quand j’ai vu leurs photos, je me suis dit sérieusement : “Je crois que je pourrais y arriver.” Alors, le lendemain, sans entraînement ni préparation, j’y suis allée et je suis devenue la première personne, et la seule à ce jour, à gagner la récompense”. Depuis, Miki Sudo est n°1 nationale parmi les femmes en gobage de hot dogs.

“C’est très rythmique, très mécanique. Je ne laisse rien au hasard”

Elle remet cette année son titre en jeu à Coney Island à la compétition du restaurant Nathan’s Famous. Elle a une technique bien à elle pour avaler les différents hot dogs : “C’est très rythmique, très mécanique. Je ne laisse rien au hasard. Et en même temps, je prends un petit pain et je le trempe, je le plonge entièrement dans ma boisson habituelle, fraise-orange-banane. J’ai trouvé cette technique pour ne rien avoir à mâcher, car plus on mâche, plus on active ses glandes salivaires, plus on sent le goût, plus vite on va se lasser du goût. Une fois qu’on a commencé à se lasser du goût, on ne peut plus manger aussi vite ni autant qu’on le voudrait”. Son mari, Nick Wehry, est également mangeur de compétition. En 2022, Niki Sudo remporte pour la 8e fois le concours féminin de Nathan’s, en dévorant 40 hot dogs en 10 minutes.