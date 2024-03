Dans ce bâtiment de six étages, légumes, herbes et champignons sont cultivés de manière naturelle. Ces produits alimentent le restaurant Cheffes, localisé au rez-de-chaussée. Hawa, la cheffe de cuisine, nous fait visiter la Cité Maraîchère située en plein cœur de la Seine-Saint-Denis.

A la Cité Maraîchère de Romainville, légumes, herbes et champignons sont cultivés sans agents chimiques ni engrais de synthèse. Du circuit très court pour le restaurant Cheffes, situé au rez-de-chaussé du bâtiment. “Nous sommes au 6e étage de La Cité maraîchère. On retrouve des blettes, du radis noir. Là-bas des navets, de la bourrache, des shiitakés et des pleurotes. Je fais un point avec le chef de culture et il me dit ce qui est prêt. Et par rapport à ça, j'élabore ma carte” explique Hawa, la cheffe de cuisine. “On a 500 mètres carrés de surface à cultiver. On ne met que du compost, éventuellement du savon noir, pour les pucerons. On n'utilise que de la biodéfense, sinon d'autres insectes, pour nous aider. Pas de produits chimiques, pas d'engrais de synthèse” précise le chef de culture, Etienne Sahy.

“Je l'ai visité, je me suis dit : "Wow, en fait, il faut des tours maraîchères partout”

“Le projet "Cheffes" est né d'un appel à projets de la ville de Romainville, où on a postulé, on a été lauréates. Il fallait quand même une philosophie éco responsable, qu'on a. Pour nous, c'était évident d'occuper le restaurant de la Cité Maraîchère. (...) Bien évidemment, on a un prix "Cité maraîchère", un prix colocataire” déclare Hawa, qui est épaulée par Lauranne, la cheffe pâtissière, et Léa, la cheffe de salle. Au restaurant Cheffes, le menu change tous les jours. Deux entrées, deux plats et deux desserts sont proposés quotidiennement. “On voulait travailler en circuit court et proposer des plats pas trop chers pour que tout le monde puisse venir manger” indique Lauranne. Pour un plat, comptez 10 euros, pour une entrée-plat ou plat-dessert, 13,50 euros et pour les trois, 18 euros.