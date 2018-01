VIDEO. Mexique : l’amère patrie du Coca

Obésité, diabète, cancer, problèmes dentaires : le sucre est un poison, et nul ne l’ignore. Pire, sa consommation est addictive : selon une étude menée sur des rats, les biscuits Oreo stimuleraient davantage le cerveau que la cocaïne ! Mais il s’agit d’un business très lucratif pour les multinationales de l’agroalimentaire, et sa consommation s’est imposée dans notre alimentation aux quatre coins du monde…

Une moyenne de 160 litres par an et par habitant

Le journaliste de "Complément d’enquête" s’est rendu au Mexique, champion du monde de l’obésité. Là-bas, chaque habitant boit en moyenne 160 litres de soda par an, et une bouteille coûte moins cher qu’un litre d’eau. Immersion dans ce pays asservi au "dieu Coca", où les sodas sucrés provoquent le surpoids de plus de la moitié de la population… et font la fortune de quelques-uns.

Un reportage de Jean-Karl Lambert diffusé dans "Complément d’enquête" le 18 janvier 2018.