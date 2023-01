Depuis le 1er janvier 2023, les enseignes de fast-food doivent passer à de la vaisselle réutilisable pour les commandes sur place, au lieu de l'habituel emballage jetable. Brut s’est rendu en restaurants pour savoir si cela est mis en place.

McDonald’s, Burger King, Starbucks… Toutes ces enseignes de restauration rapide doivent, depuis début janvier 2023, arrêter d’utiliser les emballages jetables lors de commandes sur place. Cela doit maintenant être remplacé par de la vaisselle réutilisable et lavable. Malgré cette obligation, tous les établissements ne l’ont pas encore appliqué. La cause : des problèmes de logistique, comme l’installation de nouvelles machines.

“On espère que les enseignes se sont posées les bonnes questions”

L’association Zero Waste France enquête actuellement sur la mise en place de cette loi dans les différentes infrastructures. “La loi, elle nous dit qu’à compter du 1er janvier 2023, lorsqu’on va manger dans un restaurant, sur place, notre repas peut être servi dans de la vaisselle lavable, réutilisable. Et on a un décret qui est venu préciser la loi et qui dit que cette règle-là, elle s’applique pour tous les restaurants, que ce soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu’il sert plus de 20 couverts”, détaille Moira Tourneur, responsable du plaidoyer pour l’association Zero Waste France.

Certaines enseignes ont remplacé le plastique jetable par du plastique réutilisable, plus résistant que le premier. Est-ce que ce changement est alors vraiment meilleur? “La loi n’a pas précisé ce qu’on attendait des enseignes en leur disant de passer au lavable. Donc les enseignes, elles ont tous les choix pour dire: ‘OK, moi, je vais aller sur du plastique’. D’autres comme Starbucks sont parties sur de la céramique et du verre de façon plus traditionnelle. Nous, on espère que les enseignes se sont bien posé la question. Parce que, au-delà, du coût du matériau pour elle, la question qui se pose, c’est: est-ce que vraiment le matériel choisi peut être réutilisable en nombre de fois? Est-ce que c’est un matériau qui, en fin de vie, peut être bien traité ou pas? Est-ce que c’est un matériau qui ne présente pas de risques pour la santé? Etc.”, explique Moira Tourneur.