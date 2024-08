Le contenu d’un frigo en dirait long sur son propriétaire ? C’est ce que Mina Soundiram a voulu vérifier dans le réfrigérateur de Manu Payet.

Piments, épices rares… Manu Payet est fier de présenter ses précieuses collections que renferme son réfrigérateur. Ils viennent tous de La Réunion d’où l’acteur est originaire. Certains ont été réalisés de manière artisanale par des amis : "À chaque fois que je viens à La Réunion, on me dit : 'Manu, ce piment-là, franchement, il mérite la taule'".

Passionné de boutargue

Parmi les gourmandises présentes dans le frigo, on retrouve la fameuse boutargue, également appelée "le caviar de la Méditerranée". "C'est cher... C'est pour ça que j'en ai un tout petit bout", avoue Manu Payet. Et pour mettre tout le monde d’accord, pour ce père de famille, rien de tel qu'une boîte de thon à l'huile d'olive, un véritable régal selon lui : "C'est la base, et puis quand t'as des enfants... Au cas où, s'il y a un petit conflit, les devoirs où je ne sais pas quoi, je dis 'bon...' et je fais ça, j'agite comme ça sous son nez. Et là, elle a 20/20."