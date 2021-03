VIDEO. Comment bien choisir ses céréales ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Vous aussi vous avez du mal à vous y retrouver dans votre rayon céréales ? En effet, entre les divers produits, les couleurs en pagaille et les stratégies marketing, pas facile de bien décrypter une étiquette sur un emballage de céréales. Camille Dorioz, responsable de campagne Foodwatch livre ses conseils. "Si on veut vraiment connaître l'information sur le sucre, il faut prendre un paquet, il faut le retourner et il faut chercher le sucre ajouté. Et là par exemple, dans ce produit là, on a 37 grammes de sucres par 100 grammes, ça c'est un produit qui est composé d'un tiers de sucre aujourd'hui", explique Camille. Aussi, il conseille de se référer au Nutri-score. Celui-ci permet de savoir si le produit est équilibré ou non.

Le muesli, toujours sain ?

"Il y a aussi quelque chose que l'on voit souvent sur les produits et sur les céréales, c'est ce qu'on appelle le "clean label", c'est vous montrer qu'il n'y a pas des choses à l'intérieur. Là c'est sans colorants ni arômes artificiels. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut toujours retourner le produit, regarder la liste des ingrédients, par exemple là ce qu'on découvre dans ce produit, c'est la présence d'huile de palme", préconise Camille Dorioz. Par ailleurs, un rayon qui a aussi gagné en popularité ces dernières années, c'est le rayon muesli. "Ça a une réputation d'être sain et pourtant on trouve de tout dedans : des produits trop gras, des produits trop sucrés, des produits bons pour la santé, il va falloir regarder de plus près", explique-t-il.