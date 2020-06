VIDEO. Bienvenue dans les Salineras de Maras, un lieu exceptionnel au Pérou

Accroché à flanc de montagne, perché à 3300 mètres d'altitude, ce paysage unique surplombe la Vallée sacrée des Incas, au Pérou. Les Salineras de Maras sont constituées d'environ 3500 bassins d'eau salée en terrasse, de tailles et de formes différentes. Aussi, leurs teintes blanches et orangéees changent en fonction de la lumière.

De véritables "mines de sel"

Les bassins sont alimentés par de l'eau de source tiède, huit à neuf fois plus salée que l'eau de mer. Également appelées "mines de sel", ces piscines peu profondes ont été créées il y a plus de 3000 ans. Elles permettent de faire évaporer l'eau et de récolter de la fleur de sel, du gros sel ou encore du sel rose de grande qualité. Les Incas et leurs ancêtres s'en servaient pour conserver les aliments. Aujourd'hui, les parcelles sont exploitées artisanalement par les familles de Maras, petite ville voisine. Entre 150 et 200 tonnes de sel sont extraites chaque année.