“Qu’est-ce qu’il faut ne surtout pas faire ? C’est la mettre sur une cuisson directe et la faire brûler de l’extérieur, et la laisser crue à l’intérieur.” Ne pas piquer les saucisses, bien choisir son charbon, privilégier les produits de qualité… La maîtrise du barbecue, c’est tout un art. Voici 7 conseils pour y arriver.

“Il n’y a pas de doute, la patience c’est la meilleure arme”

Pour réussir son barbecue, il existe plusieurs gestes à adopter. Et le premier conseil donné par les Ripailleurs, c’est de ne pas piquer ses saucisses. “En fait, on ne pique surtout pas les saucisses parce que c’est un boyau qui contient de la viande et du gras. Si on pique le boyau, ce gras qui a été mis à la conception va fondre, la viande va être sèche et surtout ce gras va alimenter vos braises et il va y avoir des flammes.”

Pour réussir son barbecue, les Ripailleurs conseillent également de se doter de beaucoup de patience. “Si tu veux faire un bon barbecue, si tu veux faire des bonnes choses, il n’y a pas de doute, la patience c’est la meilleure arme. Tu peux mettre la meilleure viande du monde mais si tu n’es pas patient, tu vas faire n’importe quoi.”