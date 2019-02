Viande polonaise avariée : "Nous n'avons aucune trace de viande rentrée dans le circuit de la grande distribution"

Émilie Tafournel, directrice qualité à la Fédération du Commerce et de la Distribution, a voulu se montrer rassurante vendredi sur franceinfo.

Les neuf entreprises françaises qui ont importé 800 kilos de viande polonaise frauduleuse ont été identifiées, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Agriculture vendredi 1er février. Il s'agit uniquement de grossistes et de traders qui eux-mêmes revendent ensuite la viande à d'autres grossistes. "Nous n'avons aucune trace de viande qui serait rentrée dans le circuit de la grande distribution", a affirmé sur franceinfo Émilie Tafournel, directrice qualité à la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD).

franceinfo : Une partie de cette viande est-elle arrivée dans les rayons des grandes surfaces françaises ?

Émilie Tafournel : Nous avons des échanges avec le ministère de l'Agriculture et à date nous n'avons aucune trace de viande sur les 800 kilos qui serait rentrée dans le circuit de la grande distribution. Pour l'instant, les informations que nous avons obtenues c'est que ce sont des grossistes qui auraient revendu à de la restauration et à des boucheries artisanales. Nous n'avons pour l'instant aucune viande dans nos circuits de grande distribution classique.

Comment avez-vous mené les recherches ?

Chaque enseigne mène ses propres recherches auprès de ses fournisseurs pour s'assurer auprès de ses premiers contacts directs qu'il n'y a pas eu de viande concernée dans le circuit. Au-delà de la fédération, nous sommes en veille active et en contact avec les autorités pour nous tenir informer des nouvelles informations. Ce qui nous a permis d'être rassurants pour nos consommateurs.

Les recherches vont-elles se poursuivre ?

Le ministère de l'Agriculture a été assez rassurant sur les neuf établissements en indiquant qu'il s'agissait d'établissements de négoce sans manipulation de viande. Ces éléments nous incitent, au-delà des enquêtes effectuées par les magasins, à dire qu'il n'y en aurait pas dans nos circuits de grande distribution, mais il faut toujours être vigilant tant que l'administration n'a pas fini totalement son travail d'inspection de l'ensemble des listes fournies par les exploitants du secteur.

Quand on voit tous les circuits qui existent dans la filière viande, comprenez-vous que le consommateur puisse avoir un doute ?

Ces circuits ne sont pas nouveaux et je comprends que le consommateur puisse se questionner, mais il est important de savoir que ces circuits sont soumis à des exigences de traçabilité et de sécurité sanitaire très strictes. Malheureusement, nous sommes dans le cas présent dans des dispositions frauduleuses qui ont été découvertes dans un autre pays que la France. Malheureusement, l'État français et les exploitants français sont victimes de ces manipulations et ne peuvent que réagir en urgence sur la base du principe de précaution et de la mise en place des procédures de retrait pour ne pas exposer le consommateur français.

Les procédures mises en place sont-elles au point ?

Elles le sont depuis de très nombreuses années. Maintenant nous faisons face à des cas frauduleux qui dépassent le simple respect de la réglementation puisqu'une fraude est une volonté manifeste d'aller contre cette réglementation. On s'équipe de plus en plus souvent de dispositifs d'audit et de contrôles pour aller en avant détecter la fraude. Le dernier recours est la traçabilité et nous avons tiré l'expérience des précédents évènements pour essayer d'aller de plus en plus vite et précisément dans le rappel des produits concernés.