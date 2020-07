Vacances : bien manger pour bien rouler

Le casse-croûte sur le bord de la route, un incontournable des départs en vacances. Mais pour une conduite en toute sécurité, pensez à bien manger, mais pas n'importe quoi. D'après une étude réalisée par Assurance Prévention, votre alimentation influence votre manière de conduire et le résultat est sans appel. Après un repas copieux, les distances de freinage augmentent considérablement et accentuent les risques d'endormissement.

Poisson et lentilles comme plat idéal

À éviter donc les chips, hamburger, saucisson sec et charcuterie et moelleux au chocolat et pâtisseries. Voici le menu idéal pour ne pas sombrer au volant : concombre et radis en entrée, poisson blanc ou poulet et lentilles en plat et comme dessert, un kiwi et du chocolat noir. Pensez également à boire régulièrement de l'eau, la somnolence reste la première cause de mortalité sur les routes.

Le JT

Les autres sujets du JT