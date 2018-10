Un nouveau logo pour repérer les aliments bons pour bébé

Le symbole représente un bébé avec un bavoir autour du cou, bleu et blanc. Un logo qui permet d’identifier d’un coup d’œil les aliments respectant la norme Afnor.

Le nouveau symbole arrive progressivement dans les rayons. Un bébé blanc sur fond bleu, souriant et muni d’un bavoir. L’idée est de pouvoir repérer rapidement les aliments pour les 0-3 ans respectant la norme Afnor, tant au niveau des besoins nutritionnels qu’en terme de sécurité.

Au rayon bébé, il y a peu d’erreurs possibles. Laits, petits pots, plats cuisinés portent en général la mention "infantile", c’est-à-dire adapté aux 0-3 ans. La loi décrit précisément ces aliments destinés aux enfants en bas âge. Mais du côté des produits laitiers, des biscuits, des surgelés, c’est plus compliqué. D’ailleurs 70% des parents interrogés ne savent que choisir pour leur tout petit.

Un site internet associé pour répondre aux questions

"Comment préparer son biberon ? A quel âge lui donner des morceaux ? Et qu’en est-il des aliments crus ? Dois-je saler le repas de mon enfant ?"... Le nouveau logo est associé à un site internet, alimentationdutoutpetit.fr, validé par le ministère de la Santé. "Mes adhérents ont souhaité s’investir dans cette norme car elle permet de rappeler aux parents que les enfants ont des besoins particuliers jusqu’à trois ans, explique Magali Bocquet du SFAE, le Secteur français des aliments de l’enfance (c’est-à-dire les industriels). On a effectivement aujourd’hui des dérives quand les enfants commencent à marcher, quand ils ont un an, les parents s’écartent des recommandations. Le sigle sera apposé sur des produits qui respectent des règlementations beaucoup plus strictes que les aliments courants."

On aura par exemple des seuils de pesticides 500 fois plus stricts pour un aliment bébé, 10 fois plus stricts pour des nitrates et des restrictions d’utilisation d’additifs. Les parents sauront que ce produit convient complètement à leur enfant.Magali Bocquet, du Secteur français des aliments de l'enfanceà franceinfo

"C’est une information pour le consommateur. Ce n’est pas de la pub, insiste Magali Bocquet. Il n’est pas redondant avec le logo bio", précise-telle. "Le logo bio n’est pas aujourd’hui destiné aux aliments bébé. Le bio permet d’atteindre des seuils plus restrictifs en pesticides et en certains contaminants. Mais on est sur une obligation de moyens non pas de résultats. Lorsque vous faites le choix d’un aliment qui porte le logo aliment du tout petit, vous faites le choix d’un aliment qui a été contrôlé pour respecter complètement les besoins de l’enfant."

Le nouveau logo est une norme volontaire, élaborée par et pour les professionnels et censée booster le chiffre d’affaires de 20%, selon l’Afnor elle-même.