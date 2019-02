Un cure-dent a failli lui coûter la vie

Avis aux amateurs de club-sandwich, celui-ci pourrait bien vous coûter la vie ! C’est ce qui a bien failli arriver à un jeune athlète américain de 18 ans… Ce cas clinique a été publié il y a quelques jours dans le New England Journal of Medicine. Ce patient se plaignait pendant plusieurs semaines de douleurs abdominales, de diarrhées et de saignements dans les selles.

Rien au scanner ni à l'IRM

Les imageries réalisées, une IRM et un scanner, ne montraient rien de particulier. Les médecins ont donc procédé à des test sanguins, qui ont montré une infection bactérienne à Klebsiella pneumoniae. Un traitement antibiotique est alors lancé pendant une vingtaine de jours, mais le patient ne va toujours pas mieux.

Un cure-dent long de 5 cm coincé dans le côlon

La solution va venir d'une coloscopie. Au cours de cet examen, lors duquel un tube est rentré dans l'anus pour visualiser l'intérieur du côlon, un volumineux corps étranger est découvert, fiché dans la paroi : un cure-dent de 5 cm de long, le corps étranger est alors aussitôt retiré mais le patient saigne toujours.

Il avait entre-temps développé une fistule entre deux vaisseaux abdominaux. Il a donc fallu une ultime opération pour le remettre d'aplomb. Finalement, ce n'est qu'un mois après le début des symptômes que le jeune athlète a pu reprendre l'entraînement… Tout ça pour un cure-dent !