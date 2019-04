Thierry Marx : "Il faut inciter et faire naître le désir de cuisiner chez les enfants"

Thierry Marx est un chef étoilé et engagé. Conscient d'être un acteur important du monde de l'alimentation, il est convaincu qu'il n'y a pas d'âge, pas de déterminisme social ni géographique qui empêchent de s'intéresser à ce que l'on mange et ce que l'on cuisine.

Dans son livre "Quand ça va quand ça va pas - Leur alimentation expliquée aux enfants (et aux parents)" (éditions Glénat Jeunesse), en plus de partager sa passion de la cuisine et de la santé, le chef donne de nombreuses informations pratiques pour apprendre à mieux connaître ses besoins alimentaires et rendre les enfants et leurs parents, acteurs de leur alimentation.

Apprendre à manger mieux à la nouvelle génération est-il devenu un acte militant ? Comment les familles peuvent-elles s'y retrouver entre l'exigence d'une alimentation saine et l'appel de l'industrie agroalimentaire ? Comment transmettre le goût du terroir aux plus jeunes ?... Thierry Marx était l'invité du Magazine de la santé ce vendredi 12 avril. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

Livre :

Quand ça va quand ça va pas - Leur alimentation expliquée aux enfants (et aux parents)

Thierry Marx (Auteur), Laure Monloubou (Illustrations)

Ed. Glénat Jeunesse, avril 2019