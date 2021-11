Thaïlande : la soupe Tom yam, un plat iconique

C'est un des plats les plus appréciés en Thaïlande. La soupe Tom yam, aux saveurs épicées et acidulées, est aujourd'hui servie dans le monde entier.

Au cœur de Bangkok, en Thaïlande, la cheffe Nooror Somany Steppe prépare un de ses plats signature : la soupe Tom yam aux crevettes. Un met servi aujourd'hui dans tous les restaurants thaïlandais du monde tant il est devenu iconique. "Cela sent bon la citronnelle, la bergamote, le galanga et la noix de coco", explique la cheffe du restaurant Blue Elephant. "C'est à la fois acidulé, pimenté, et un peu sucré grâce à la noix de coco".

Des plantes aux vertus médicinales

C'est un plat dont la recette n'a jamais vraiment varié : des plantes et des épices aux vertus médicinales que les paysans thaïlandais cueillaient autrefois dans leur jardin. "La citronnelle c'est bon pour détoxifier le corps, avance Nooror Somany Steppe. Le galanga a des propriété antivirales et anticancéreuses". Mais l'âme de la soupe Tom yam, ce sont les crevettes. La cheffe utilise des belles crevettes de rivière. Cette soupe est aujourd'hui tellement légendaire que le gouvernement thaïlandais a demandé qu'elle soit ajoutée au patrimoine immatériel de l'humanité.