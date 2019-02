Suspension d’un site de fabrication de Nutella pour "défaut de qualité"

L'usine normande de Villers-Ecalles, premier site de fabrication au monde, est à l’arrêt. On ne sait pas pour l’instant si cela est lié à un problème bactériologique.

Voilà qui va inquiéter les gourmands… Le 19 février à 18h, après lecture d’un contrôle qualité effectué dans son usine de Villers-Ecalles, Ferrero a constaté "un défaut qualité au niveau de l’un des produits semi finis entrant dans la fabrication des produits Nutella et Kinder Bueno", a annoncé la marque dans un communiqué publié le lendemain. L’entreprise a aussitôt décidé "de suspendre temporairement" et "par précaution" la production de l’usine normande, premier site de fabrication de Nutella au monde.

Des investigations sont en cours

On ne sait pas, pour le moment, si ce défaut de qualité est lié à un problème bactériologique. Ferrero France a indiqué ne pas pouvoir répondre à cette question, expliquant que des "investigations" étaient "en cours". "Les résultats seront connus d’ici à la fin de la semaine et nous permettront de prendre les mesures correctives nécessaires", a précisé la filiale française.

Aucun produit en vente n’est concerné par ce défaut de qualité. "L’approvisionnement de nos clients se poursuit sans interruption", a précisé le service de presse de Ferrero France. L'usine de Villers-Ecalles produit 600.000 pots de Nutella par jour, ce qui représente un quart de la production mondiale.

Le groupe Ferrero a doublé son chiffre d'affaires en dix ans, pour atteindre plus de 10 milliards d'euros. Un succès qui inquiète les professionnels de santé, en particulier les dentistes. Il y a un an, des lots de Nutella avaient été vendus à -70% dans certains supermarchés français, ce qui avait provoqué de véritables émeutes. L'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire avait réagi via un communiqué, en rappelant les dangers de la surconsommation de sucre (diabète, obésité, caries…). Le Nutella est en effet trop gras et trop sucré, sans présenter d'intéressantes qualités nutritionnelles : il est composé à 56,3% de sucre et 30,9% de matière grasse.