Solidarité : les banques alimentaires lancent un appel aux dons

Comme un rendez-vous. Chaque matin, une trentaine d’associations viennent se fournir dans l’entrepôt des banques alimentaires. Et les produits stars de Noël sont très demandés en ce moment. Didier Simonnot, vice-président du secours Fraternel à Ris-Orangis (Essonne), doit mesurer ce qu’il prend, pour laisser aux autres associations, car les denrées se font rares : "Il en faut pour tout le monde, il y a d’autres associations qui vont venir." Les stocks proviennent des dons, ou des produits proches de la date limite, et surtout de la dernière collecte qui s’est avérée insuffisante.

Crise sanitaire et baisse du pouvoir d’achat

"On avait un objectif de 23 millions de repas, et on en a totalisé que 20 millions pour le moment", explique Solène Job, coordinatrice de la collecte nationale pour la Banque alimentaire. Les raisons de ce manque : crise sanitaire, baisse du pouvoir d’achat… Une année particulière pour les Français. En plus d’avoir augmenté de 12%, certains bénéficiaires n’ont même plus les moyens ne serait-ce que d’acheter. La Banque alimentaire ceux qui le peuvent à se mobiliser et à faire un don en ligne pour combler ce manque.