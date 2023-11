Solidarité : la collecte annuelle de la Banque alimentaire a débuté

Chaque année, les bénévoles de la Banque alimentaire vous invitent à faire preuve de générosité. Le temps est venu, avec la collecte annuelle, jusqu'à dimanche 26 novembre.

Le week-end est crucial pour les Banques alimentaires. Elles doivent refaire les stocks pour l’hiver. À cause de l’inflation, les dons d’huile, pâtes ou conserves se font plus rares. "On ne peut pas donner à chaque fois, mais quand on peut donner, on donne", confie une personne. "On est obligés d’être solidaires. On n’est pas à l’abri, ça peut arriver à tout le monde", ajoute une autre.

Hausse du nombre de bénéficiaires

Les besoins sont encore plus importants en 2023. Le nombre de bénéficiaires est en hausse de 9%. Les repas sont assurés, mais avec moins de produits. "La collecte nationale qu’on réalise fin novembre, avant elle durait toute l’année, donc on arrivait à tenir jusqu’à la collecte d’après. Maintenant, à partir du mois de mai-juin, on n’a plus rien dans nos entrepôts", commente Laurence Champier, directrice fédérale des Banques alimentaires.