Secours populaire : forte hausse des bénéficiaires

Dans la matinée du vendredi 13 mai, à Colomiers (Haute-Garonne), le Secours populaire était une fois de plus débordé face à la demande croissante des personnes dans le besoin.

Face à une baisse du pouvoir d'achat conséquente et une forte augmentation des prix, les Français estiment en moyenne manquer de 490 euros pour finir le mois. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours au Secours populaire. Faire la tournée des supermarchés pour récupérer les invendus puis les redistribuer aux 1 400 familles dans le besoin, c’est la tâche des bénévoles de l’association.



Une précarité importante

La flambée des prix, 4,8 % en un an, et la baisse du pouvoir d’achat amènent de nombreuses familles à se tourner pour la première fois vers l’association. Les personnes qui arrivaient auparavant à s’en sortir n’ont plus d’autre choix que de se rendre au Secours populaire. Pour certains, c’est un retour dans l’association après des années sans avoir été dans le besoin. Depuis janvier, une hausse de 10 % des personnes ayant recours à l’association a été constatée.