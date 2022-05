Pouvoir d'achat : les prix des produits alimentaires ont tous augmenté

Vendredi 13 mai, la facture augmente, surtout pour les produits alimentaires. En un an, les pâtes ont augmenté de 15 %, les viandes surgelées de 11 %, les farines et les huiles de 10 % et 11 %. Les prix des marques nationales ont augmenté de 2,6 %, moins que les marques distributeurs (3,2 %) et que les marques premier prix (6,6 %). La guerre en Ukraine, le Covid et la sécheresse de l'année dernière expliquent ces hausses de prix, ainsi que la spéculation sur certains produits, à l'exemple de l'huile.

Une inflation de plus de 5 % en juin

"Ce qui est paradoxal, c'est qu'on ne parle pas d'une augmentation de prix qui est liée à des tensions sur des stocks actuels. Pourquoi ? Parce que la récolte de tournesol de 2021, elle est là. (…) On anticipe le fait que, actuellement, les Ukrainiens et les Russes vont avoir beaucoup de difficultés", explique Rodolphe Bonnasse, expert en consommation et grande distribution. L'INSEE prévoit une inflation de plus de 5 % en juin.