Sciences : bien manger pour mieux vieillir ? 

Un esprit sain dans un corps sain grâce à une assiette saine. Les chercheurs ont imaginé un régime optimal : des fruits et des légumes auxquels on ajoute 200 grammes de légumineuses par jour, des lentilles par exemple. Surtout, on opte pour un régime pauvre en viande, même si le mieux serait encore de la bannir de notre alimentation. Plus concrètement, si un étasunien de 20 ans suit ce régime, "son espérance de vie augmente de dix ans en moyenne", explique le journaliste Léo Marron.

La France mauvaise élève

Mais on est encore loin du compte. "En France, près de 72% des adultes ne mangent pas les cinq fruits et légumes qui sont pourtant recommandés par jour". Inutile néanmoins de se flageller car les chercheurs ont également calculé les bienfaits de ce qu’ils appellent les effets intermédiaires (réduire la viande, augmenter sa consommation de légumes…) ; et ces petits gestes augmentent l’espérance de vie de 7%, peu importe l’âge de la personne qui rééquilibre son alimentation. En revanche, cette étude est à nuancer car l'ONU rappelle que dans le monde, 3 milliards de personnes n'ont pas accès à une nourriture équilibrée.