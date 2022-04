Scandale Buitoni : dans le Nord, une usine pointée du doigt pour des défaillances en termes d'hygiène

Mercredi 13 avril, des gendarmes ont effectué des recherches dans une usine Buitoni, pour trouver l'origine de la contamination à la bactérie escherichia coli de plusieurs pizzas de la marque. Depuis le 1er avril, l'usine de Caudry (Nord), ne produit plus aucune pizza. Dans cette usine, les services de l'inspection alimentaire ont relevé de nombreuses anomalies graves, comme la présence de rongeurs et un manque d'entretien et de nettoyage.

Des défaillances relevées par au moins trois rapports

Une ancienne salariée de Buitoni témoigne anonymement. "Le nettoyage n'était pas fait en profondeur. On faisait le plus gros au plus vite", affirme-t-elle. Depuis février 2022, au moins trois rapports ont noté des défaillances dans cette usine. "Je rappelle que les premiers cas d'intoxication ont eu lieu début janvier et qu'il a fallu attendre mi-avril pour que les premières perquisitions interviennent", souligne Pierre Debuisson, avocat de familles plaignantes. Buitoni et Nestlé affirment coopérer avec les enquêteurs.