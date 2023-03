Santé : vers une réduction du nitrite de sodium dans la charcuterie

Le gouvernement appelle à baisser d'ici fin avril les doses de nitrites présentes dans les charcuteries et saucisses. Ce conservateur est considéré comme potentiellement cancérigène.

Votre charcuterie va devoir changer de recette avec la réduction d’un addictif qui fait de plus en plus polémique, le nitrite de sodium. Ce composant se trouve dans le jambon et donne cette couleur rose. Il va baisser d’au moins 20%. Utilisé pour conserver la charcuterie, il est considéré comme potentiellement cancérigène. Comme beaucoup de Français, un retraité n’a pas attendu et fait le choix d’un jambon sans nitrite. "On risque moins d’avoir le cancer. Après, il y a un coût en plus. […] La santé, elle n’a pas de prix", assure-t-il.



Une décision décevante pour les associations de consommateurs

Le jambon n’est pas la seule charcuterie concernée par la réduction de nitrites. Les saucisses, saucissons cuits, pâtés, rillettes ou encore andouilles devront aussi réduire cet additif. Cependant, pour les associations de consommateurs, cette baisse de 20% demandée par l’État ne suffit pas. "C’est extrêmement décevant. On est face à […] un manque d’engagement du gouvernement qui finalement ne va pas protéger la santé du consommateur avec une simple réduction", regrette Camille Dorioz, responsable de campagnes pour Foodwatch. Seule les saucisses fraîches de type chipolatas devront supprimer les nitrites d’ici un an.