Santé : les dangers de la dénutrition

Alerter sur les dangers d'un mal silencieux, la dénutrition. Tel est l'objectif d'un clip de sensibilisation, une campagne en guise de signal d'alarme, réalisée par le Collectif contre la dénutrition. En France, 2 millions de personnes souffrent de dénutrition, un manque d'appétit qui entraîne une perte de poids involontaire, souvent liée à une maladie, 1 enfant hospitalisé sur 10 est concerné, comme 25% des personnes âgées en perte d'autonomie.

Améliorer les repas à l'hôpital et en maison de retraite

Les conséquences de ce syndrome peuvent être désastreuses, la perte de poids entraînant une perte d'énergie qui rend les personnes fragiles encore plus vulnérables aux infections, aux chutes ou à la dépression. Le collectif à l'origine du clip propose d'améliorer les repas à l'hôpital et en maison de retraite et demande aux proches de se montrer vigilants et d'agir dès les premiers kilos perdus.

